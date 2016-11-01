الملك يستقبل رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي ﻿

استقبل ، الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، بالجناح الملكي بالمنطقة الزرقاء بموقع مؤتمر (كوب 22) بمراكش، رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي.

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استقبل ، الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، بالجناح الملكي بالمنطقة الزرقاء بموقع مؤتمر (كوب 22) بمراكش، رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي.

حضر هذا الاستقبال مستشار الملك، فؤاد عالي الهمة، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة.

وكان رئيس الحكومة الاسبانية خلال هذا الاستقبال مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الفونسو ماريا داستيس كويسيدو وسفير إسبانيا بالرباط السيد ريكاردو دييز هوشليتنر رودريغيز.





