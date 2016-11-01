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حضيو راسكم.. عصابة مسلحة تنفذ عمليات سرقة على متن سيارة بالبيضاء والأمن يتدخل

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 21:34 حضيو راسكم.. عصابة مسلحة تنفذ عمليات سرقة على متن سيارة بالبيضاء والأمن يتدخل | حوادث و حقوق
حضيو راسكم.. عصابة مسلحة تنفذ عمليات سرقة على متن سيارة بالبيضاء والأمن يتدخل
تمكنت مصالح أمن عين الشق بالبيضاء، أخيرا، من توقيف شخص، لتورطه في قضية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي"


تمكنت مصالح أمن عين الشق بالبيضاء، أخيرا، من توقيف شخص، لتورطه في قضية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني فإن المعني بالأمر وبينما كان يمتطي سيارة من نوع فورد رفقة شريكين له عرضوا الضحية لسرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض حيث سلبوه هاتفه النقال وحافظة أوراقه وكذا مبلغ 300 درهم.

وأضاف المصدر ذاته بأنه وبناء على التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية فور التوصل بشكاية الضحية، تم إيقاف الجاني على مشارف قيسارية بومرداس، حيث لوحظت عليه حالة تخدير، وقد تمت إحالته على فرقة الشرطة القضائية المحلية من أجل فتح بحث في الموضوع، وإيقاف شركائه.

 

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