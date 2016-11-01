الرئيس الفرنسي يهدي الملك لوحة فنية تحمل اسم ''بحرنا....العبور'' ﻿

أهدى رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، للملك محمد السادس ، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش ، لوحة فنية تحمل اسم ''بحرنا ...العبور''.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أهدى رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، للملك محمد السادس ، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بمراكش ، لوحة فنية تحمل اسم "بحرنا ...العبور".

وتمثل هذه اللوحة التي أبدعها الفنان الفرنسي جون دينون، خريطة للبحر الأبيض المتوسط، الفضاء الذي تتقاسمه بلدان حوض المتوسط.

وتتقاسم هذه البلدان، المكان والماضي والمستقبل، والذي يتعين عليها الحفاظ عليه لأجل الأجيال الصاعدة.

وكان الرئيس الفرنسي مرفوقا برئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس ورئيسة كوب 22، وسيغولين روايال وسفير فرنسا المعتمد بالرباط جون فرانسوا غيرو.



