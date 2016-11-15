 بعد الملك محمد السادس..بنكيران في صورة مثيرة مع الفناير بمراكش+صور‎ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..إطلاق النار في مطار أوكلاهوما بأمريكا و هذا هو عدد الإصابات | دولي

بالفيديو..إطلاق النار في مطار أوكلاهوما بأمريكا و هذا هو عدد الإصابات

صور رائعة تجمع الملك محمد السادس بمجموعة فناير و براعم أغنية الأمير نظيف | بوليتيك

صور رائعة تجمع الملك محمد السادس بمجموعة فناير و براعم أغنية ''الأمير نظيف''

اللوك الجديد للملك يخطف الأنظار ويجعله النجم نامبروان في كوب 22 بمراكش | بوليتيك

''اللوك'' الجديد للملك يخطف الأنظار ويجعله النجم ''نامبروان'' في ''كوب 22'' بمراكش

يا ربي السلامة..مختل عقلي يهاجم إمام مسجد خلال صلاة الفجر بامنتانوت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مختل عقلي يهاجم إمام مسجد خلال صلاة الفجر بامنتانوت..وهذه هي التفاصيل

الملك يستقبل رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي | بوليتيك

الملك يستقبل رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي

حضيو راسكم.. عصابة مسلحة تنفذ عمليات سرقة على متن سيارة بالبيضاء والأمن يتدخل | حوادث و حقوق

حضيو راسكم.. عصابة مسلحة تنفذ عمليات سرقة على متن سيارة بالبيضاء والأمن يتدخل

إلقاء القبض بالفنيدق على الشخص الذي تم اختطافه مؤخرا بطنجة على خلفية تفكيك شبكة إجرامية | حوادث و حقوق

إلقاء القبض بالفنيدق على الشخص الذي تم اختطافه مؤخرا بطنجة على خلفية تفكيك شبكة إجرامية

الرئيس الفرنسي يهدي الملك لوحة فنية تحمل اسم بحرنا....العبور | بوليتيك

الرئيس الفرنسي يهدي الملك لوحة فنية تحمل اسم ''بحرنا....العبور''

بعد الملك محمد السادس..بنكيران في صورة مثيرة مع الفناير بمراكش+صور‎ | مجتمع

بعد الملك محمد السادس..بنكيران في صورة مثيرة مع الفناير بمراكش+صور‎

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

بعد الملك محمد السادس..بنكيران في صورة مثيرة مع الفناير بمراكش+صور‎

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 21:16 بعد الملك محمد السادس..بنكيران في صورة مثيرة مع الفناير بمراكش+صور‎ | مجتمع
بعد الملك محمد السادس..بنكيران في صورة مثيرة مع الفناير بمراكش+صور‎
توصلت ''شوف تيفي'' بصور مثيرة ورائعة، جمعت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمجموعة الفناير والأطفال المشاركين معه في أغنية ''الأمير نظيف''، والتي تم التقاطها مباشرة بعد تأديتهم للأغنية أمام الملك

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بصور مثيرة ورائعة، جمعت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمجموعة الفناير والأطفال المشاركين معه في أغنية "الأمير نظيف"، والتي تم التقاطها مباشرة بعد تأديتهم للأغنية أمام الملك محمد السادس ورؤساء وحكام العالم بموقع باب إغلي بمراكش، خلال افتتاح قمة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

وظهر بنكيران رفقة المجموعة الغنائية وهو سعيد بهذا اللقاء، حيث تفاعل بشكل كبير مع الأطفال المشاركين في الأغنية، والذين بادلوه التحية والتقطوا معه هذه الصور التذكارية.

وتجدر الإشارة إلى أن بنكيران، شارك إلى جانب مجموعة من الشخصيات المعروفة في المجال السياسي بالمغرب في افتتاح مؤتمر كوب 22 الذي يعتبر من أهم وأكبر الملتقيات العالمية الخاصة بالحفاظ على البيئة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي حكام العالم الملك محمد السادس الحكومات باب إغلي قمة الرؤساء الأمم المتحدة المجال السياسي البيئة الأغنية الأمير نظيف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. هذا ما قالته مجموعة الفناير بعد الغناء أمام الملك محمد السادس بمؤتمر كوب 22 بمراكش | مجتمع

بالصورة.. هذا ما قالته مجموعة الفناير بعد الغناء أمام الملك محمد السادس بمؤتمر كوب 22 بمراكش

بعد لقاء أردوغان وعقد القران.. أول صورة للعروسين إيمان الباني والنجم التركي مراد يلدريم | مجتمع

بعد لقاء أردوغان وعقد القران.. أول صورة للعروسين إيمان الباني والنجم التركي مراد يلدريم

نشرة خاصة..زخات قوية عاصفية أحيانا مرتقبة اليوم وغدا بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع

نشرة خاصة..زخات قوية عاصفية أحيانا مرتقبة اليوم وغدا بهذه المناطق بالمملكة

عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة | مجتمع

عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في ليلة تكريمه بالرباط..عتيق بنشيكر يتحدث عن قضية سعد لمجرد..سعد كان كيقو ليا عمي بحكم صداقتي مع البشير عبدو و مبغيناش ليه هاذشي | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

في ليلة تكريمه بالرباط..عتيق بنشيكر يتحدث عن قضية سعد لمجرد..سعد كان كيقو ليا عمي بحكم صداقتي مع البشير عبدو و مبغيناش ليه هاذشي

قهيوة مع الحباب:الفنان ياسين أحجام يكشف لأول مرة أسرار انضمامه لحزب العدالة التنمية و ها علاش ابتعد على السياسة و مترشحش مرة أخرى | معانا فنان

قهيوة مع الحباب:الفنان ياسين أحجام يكشف لأول مرة أسرار انضمامه لحزب العدالة التنمية و ها علاش ابتعد على السياسة و مترشحش مرة أخرى

بالفيديو..الهمة و الفاسي الفهري في موقف طريف و مضحك في حضرة الملك بكوب22 بمراكش | قنوات أخرى

بالفيديو..الهمة و الفاسي الفهري في موقف طريف و مضحك في حضرة الملك بكوب22 بمراكش

بالفيديو.. إطلاق نار في مطار بأمريكا | قنوات أخرى

بالفيديو.. إطلاق نار في مطار بأمريكا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..إطلاق النار في مطار أوكلاهوما بأمريكا و هذا هو عدد الإصابات | دولي
منذ 44 دقيقة

بالفيديو..إطلاق النار في مطار أوكلاهوما بأمريكا و هذا هو عدد الإصابات

صور رائعة تجمع الملك محمد السادس بمجموعة فناير و براعم أغنية الأمير نظيف | بوليتيك

صور رائعة تجمع الملك محمد السادس بمجموعة فناير و براعم أغنية ''الأمير نظيف''

اللوك الجديد للملك يخطف الأنظار ويجعله النجم نامبروان في كوب 22 بمراكش | بوليتيك

''اللوك'' الجديد للملك يخطف الأنظار ويجعله النجم ''نامبروان'' في ''كوب 22'' بمراكش

يا ربي السلامة..مختل عقلي يهاجم إمام مسجد خلال صلاة الفجر بامنتانوت..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مختل عقلي يهاجم إمام مسجد خلال صلاة الفجر بامنتانوت..وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.