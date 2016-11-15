بعد الملك محمد السادس..بنكيران في صورة مثيرة مع الفناير بمراكش+صور‎ ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بصور مثيرة ورائعة، جمعت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمجموعة الفناير والأطفال المشاركين معه في أغنية ''الأمير نظيف''، والتي تم التقاطها مباشرة بعد تأديتهم للأغنية أمام الملك

"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بصور مثيرة ورائعة، جمعت رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمجموعة الفناير والأطفال المشاركين معه في أغنية "الأمير نظيف"، والتي تم التقاطها مباشرة بعد تأديتهم للأغنية أمام الملك محمد السادس ورؤساء وحكام العالم بموقع باب إغلي بمراكش، خلال افتتاح قمة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.



وظهر بنكيران رفقة المجموعة الغنائية وهو سعيد بهذا اللقاء، حيث تفاعل بشكل كبير مع الأطفال المشاركين في الأغنية، والذين بادلوه التحية والتقطوا معه هذه الصور التذكارية.



وتجدر الإشارة إلى أن بنكيران، شارك إلى جانب مجموعة من الشخصيات المعروفة في المجال السياسي بالمغرب في افتتاح مؤتمر كوب 22 الذي يعتبر من أهم وأكبر الملتقيات العالمية الخاصة بالحفاظ على البيئة.