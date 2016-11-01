عاجل.. بعد جريمة قتل الطالبة ''صابرين''.. شاب آخر يقطن بعين السبع قتل عشيقته في البيضاء هذه التفاصيل ﻿

بعد الجريمة البشعة التي هزت مدينة الدار البيضاء الشهر الماضي بعين السبع و التي راح ضحيتها الطالبة ''صابرين''،علمت ''شوف تيفي'' بأن شاب يقطن بـ''ديور البوليس'' بعين السبع، ارتكب مساء اليوم الثلاثاء جريمة

"شوف تيفي"





بعد الجريمة البشعة التي هزت مدينة الدار البيضاء الشهر الماضي بعين السبع و التي راح ضحيتها الطالبة "صابرين"،علمت "شوف تيفي" بأن شاب يقطن بـ"ديور البوليس" بعين السبع، ارتكب مساء اليوم الثلاثاء جريمة بشعة في حق عشيقته.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجاني وهو ابن رجل أمن ، أقدم على قتل صديقته داخل سيارته بعد خلاف بينهما داخل سيارته حيث وجه لها مجموعة من الطعنات أردتها قتيلة على الفور.



وأضاف المصدر ذاته بأن السبب الذي دفع الجاني إلى ارتكاب الجريمة، يبقى إلى حدود اللحظة مجهولا.



انتظروا تفاصيل أكثر بخصوص هذه الجريمة بعد قليل.





