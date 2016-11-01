الملك يقيم مأدبة غذاء رسمية على شرف قادة الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر كوب 22 ﻿

أقام الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بمراكش، مأدبة غذاء رسمية على شرف قادة الدول

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أقام الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء، بالقصر الملكي بمراكش، مأدبة غذاء رسمية على شرف قادة الدول والحكومات ورؤساء الوفود، المشاركة في قمة الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22).

حضر هذه المأدبة أيضا رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين ومستشاري الملك، وأعضاء الحكومة وعدد من سامي الشخصيات.





