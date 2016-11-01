بنكيران يتصل بعبد اللطيف وهبي وهذه هي التفاصيل ﻿

كشف مصدر مطلع أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قد اتصل بالقيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عبد اللطيف وهبي.

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كشف مصدر مطلع أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قد اتصل بالقيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة عبد اللطيف وهبي.

وأكد المصدر ذاته هذا الخبر غير أنه لم يفصح عما دار بين الاثنين الذين تعتبر العلاقة بينهما يشوبها الاحترام المتبادل، حيث اتهم مؤخرا وهبي بمحاباة بنكيران وإطلاق النار على البام الذي ينتمي إليه من خلال تصريح صحفي جر عليه ويل الانتقادات من طرف البام.