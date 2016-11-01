العدالة والتنمية مهدد بفقدان مقعدين برلمانيين ﻿

أكدت مصادر مطلعة لـ ''شوف تيفي'' بأن مقعدين برلمانيين لحزب العدالة والتنمية مهددين بالإلغاء من عضوية البرلمان، بعد تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة إنزكان آيت ملول، بطعن رسمي لدى المحكمة الإدارية.

شوف تيفي

أكدت مصادر مطلعة لـ "شوف تيفي" بأن مقعدين برلمانيين لحزب العدالة والتنمية مهددين بالإلغاء من عضوية البرلمان، بعد تقدم حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة إنزكان آيت ملول، بطعن رسمي لدى المحكمة الإدارية. ويعود سبب الطعن إلى اتهام للفائز في انتخابات 7 أكتوبر بتخصيص ساحة للوقوف بالمجان أمام مقر البلدية الجديد، وذلك طيلة أيام الحملة الانتخابية وقبلها، وهو ما اعتبره "البام" استغلالا لوسائل تابعة للدولة في الحملة الانتخابية.

نفس الاتهام وجه للبرلماني المنتمي لحزب المصباح والفائز عن دائرة تارودانت الجنوبية، حيث تقدم بالطعن كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة.وأوضحت المصادر أن الطعون تم قبولها من حيث المضمون من طرف المحكمة الإدارية بأكادير، استنادا إلى صور وأشرطة فيديو قدمت كأدلة موجبة للطعن.