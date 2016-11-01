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عاجل وخطير.. بعد 12 سنة على وفاته ها شكون قتل ياسر عرفات

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 19:35 عاجل وخطير.. بعد 12 سنة على وفاته ها شكون قتل ياسر عرفات | دولي
عاجل وخطير.. بعد 12 سنة على وفاته ها شكون قتل ياسر عرفات
كشف الرئيس الحالي للدولة الفلسطينة محمود عباس الملقب بـأبو مازن في كلمة ألقاها عشية اليوم الثلاثاء بمناسبة إحياء الذكرى الـ 12 على وفاة ياسر عرفات، قال إنه يعرف من يقف وراء اغتيال الراحل ياسر

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كشف الرئيس الحالي للدولة الفلسطينة محمود عباس الملقب بـأبو مازن في كلمة ألقاها عشية اليوم الثلاثاء بمناسبة إحياء الذكرى الـ 12 على وفاة ياسر عرفات، قال إنه يعرف من يقف وراء اغتيال الراحل ياسر عرفات، وإن هناك لجنة تحقيق ستكشف قريبا عن النتائج التي توصلت إليها.

وجاء في تصريحاته، حسب موقع "روسيا اليوم" الناطق بالعربية، "في أقرب فرصة ستأتي النتيجة وستدهشون منها ومن الفاعلين"، وعلى الرغم أنه لم يذكر أحدا بالاسم، إلا أن كل التوقعات تشير أنه يقصد محمد دحلان، مسؤول الأمن السابق بالحركة.

وأكد المصدر ذاته أن التحقيق لم ينتهي بعد في قضية اغتيال الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات التي مرت عليها اليوم اثنى عشر سنة.

 

 

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