الحماق هذا: بسبب حبهم للمغرب مطالب جزائرية بتجريد الشاب فضيل والطالياني من الجنسية الجزائرية وها كيفاش .. ﻿

من نهار اختارعات المخابرات الجزائرية ''يومية الشروق''، وهاد الجريدة الله يستر مبلية بالمغرب، كتفطر بيه وتغذا بيه.. إلى درجة أن أي حاجة كتوقع فالجزائر كتقول سبابها الجار الغربي.. وماشي بعيد، تقول غذا

شوف تيفي





من نهار اختارعات المخابرات الجزائرية "يومية الشروق"، وهاد الجريدة الله يستر مبلية بالمغرب، كتفطر بيه وتغذا بيه.. إلى درجة أن أي حاجة كتوقع فالجزائر كتقول سبابها الجار الغربي.. وماشي بعيد، تقول غذا ولا بعدو بللي الزلط للي غارق فيه الشعب الجزائري حتال الوذنين سبابو حنا لمغاربة، وخا هاذ الشعب كان خاصو يكون من أغنى الشعوب في العالم بالنظر للبترول والغاز الطبيعي، للي كيصرف فيه العسكر كيف بغا، وعلى عينيك أبن عدي.. لكن ضوماج.

هاذ الجريدة، شنت هجوم على المغرب هاذ الأيام، وزادت هاجمت الفنانين لكبار ديال "الراي"، الشاب خالد والشاب فوضيل ورضا الطالياني، بسباب حبهم للملك محمد السادس وللمغاربة، وأيضا بسبب المواقف الجريئة تاعهم المخالفة للمواقف الرسمية ديال الجزائر حول قضية الصحراء المغربية. وكيبان من خلال تخصيصها لمقال طويل على هاذ الثلاثي بعنوان " بعد مخالفتهم للموقف الجزائري من قضية الصحراء.. مطالب بتجريد الشاب فضيل والطالياني من الجنسية الجزائرية!!"، أنها متسرطات ليها كيفاش فنانين كبار بحال هاذو يقلبو وجههم على الدزاير، ويقرروا العيش فالمغرب، وحمل الجنسية ديالو كما هو الشأن بالنسبة لخالد وفوضيل..

المهم من هاذ الشي كامل، هو أن أي فنان من هاذو، كيزيد يتعلق بالمغرب، وكيحماق على الملك، وكيقولوها صراحة، سوا برا أو فالجزائر نيت.. ماشي نفاقا كيف مكتقول هاذ الجريدة، ولكن لأنهم لقاو فالمغرب الحضن والدفء والأمن والعيش الكريم، ماشي بحال الجزائر للي مزال كتحكمها القرطاسة والزرواطة..

الحاصول.. "لمش مللي مكيقربش للحم كيقول خانز"، وهاذ الشي كينطابق على هاذ الجريدة، وعلى كاع المتفاعلين معها للي كيعتابرو المغرب العدو رقم مواحد.. المهم كما قال رضا الطالياني.. كاين جوج طيارات كيجيو من الجزائر للمغرب.. كلهم عامرين بالجزائريين، حيت عارفين لمغاربة حنان وكيعرفو بحق الجورة.. لكن تصورو كون كانت 100 طيارة.. كون الجزائر بقا فيها غير العسكر... لكن مرحبا وألف مرحبا.



