عاجل و بالصورة: الملك يستقبل ''الفناير'' بالقصر الملكي بمراكش بعد أدائهم المتميز بمؤتمر كوب 22 لأغنية ''الأمير نظيف'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة، أن الملك محمد السادس استقبل قبل قليل بالقصر الملكي بمدينة مراكش مجموعة الفناير الغنائية .

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة، أن الملك محمد السادس استقبل قبل قليل بالقصر الملكي بمدينة مراكش مجموعة الفناير الغنائية .

وجاء استقبال الملك محمد السادس للمجموعة الغنائية، مباشرة بعد أدائهم المتميز لأغنية "الأمير نظيف" خلال الجلسة الرسمية لمؤتمر المناخ كوب22 بمراكش اليوم الثلاثاء، حيث كانوا مرفوقين بالأطفال الصغار الذين ظهروا في كليب الأغنية.

وقال الملك محمد السادس خلال دعوته الفناير لحفل شاي بالقصر الملكي "أنا فرحان بيكم بزاف ".

كما توجت الزيارة بصورة تذكارية جمعت الملك محمد السادس بالمجموعة الغنائية المراكشية"الفناير".

للإشارة كان الملك محمد السادس،قد وشح مجموعة الفناير بوسام ملكي من درجة ضابط خلال احتفالات عيد الشباب سنة 2013