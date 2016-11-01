مواقع التواصل الاجتماعي محظورة تحت القبة البرلمانية ﻿

الفايسبوك واليوتوب والأنستغرام وما جاورهما كلها مواقع ممنوعة من الغوص فيها أثناء ممارسة البرلماني لمهامه داخل قبة البرلمان.

شوف تيفي: ع.س

الفايسبوك واليوتوب والأنستغرام وما جاورهما كلها مواقع ممنوعة من الغوص فيها أثناء ممارسة البرلماني لمهامه داخل قبة البرلمان.

فلا مجال للاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الجلسات، حيث كشف مصدر مطلع لشوف تيفي أن مجلس النواب يمنع البرلمانيين من الخوض في صفحاتهم الشخصية أثناء مزاولتهم لمهامهم داخل المجلس.

وأضاف المصدر ذاته أنه خلال الولاية السابقة أيضا كان البرلمانيون ممنوعون من الخوض في صفحاتهم الشخصية أثناء اشتغالهم بالمجلس، وسمح لهم بذلك بعد الانتهاء من مهامهم.