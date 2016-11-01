هام للأساتذة..الحكومة تسمح لهؤلاء الأساتذة بالترشح لاجتياز مباريات التوظيف وهذه هي التفاصيل ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنه قد تم السماح بصفة استثنائية بعد رسالة رئيس الحكومة المؤرخة في 14 نونبر الجاري لأساتذة سد الخصاص ومنشطي برامج التربية غير النظامية ومحو

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أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنه قد تم السماح بصفة استثنائية بعد رسالة رئيس الحكومة المؤرخة في 14 نونبر الجاري لأساتذة سد الخصاص ومنشطي برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية والذين يتجاوز سنهم 47 سنة بالترشح لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود، نظرا لما راكمه هؤلاء من خبرة في مجال التربية والتكوين، بعد استيفاءهم للشروط النظامية المطلوبة الأخرى والمنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 866.16 بتاريخ فاتح نونبر الجاري.

هذا وقد تم الإعلان عن تنظيم مباريات التوظيف من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2017-2016، وأن يوم السبت 19 نونبر الجاري هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح.