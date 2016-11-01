بعد انتقادها أكثر من مرة.. بوطبسيل يثور في قناة الرياضية ﻿

كشفت مصادر مطلعة أن ثورة هادئة تروج داخل دهاليز قناة ''الرياضية'' التي يديرها المعلق الرياضي السابق بالقناة الثانية حسن بوطبسيل، حيث يقوم الأخير بمجهود لرسم معالم برامج القناة التي تعرضت لانتقادات

شوف تيفي: ع.س

كشفت مصادر مطلعة أن ثورة هادئة تروج داخل دهاليز قناة "الرياضية" التي يديرها المعلق الرياضي السابق بالقناة الثانية حسن بوطبسيل، حيث يقوم الأخير بمجهود لرسم معالم برامج القناة التي تعرضت لانتقادات واسعة خلال الفترة الأخيرة.

بوطبسيل حسب المصدر ذاته عاد لأرشيف المباريات الخالدة التي لعب فيها مجموعة من النجوم المغاربة حيث بدأ برنامج "مشاهير" في البث والذي يتم من خلاله عرض لمجموعة من مباريات سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وتابع المصدر أن القناة ستعرف تغييرا طفيفا على مستوى البرمجة وستعمل على رفع إيقاعها شيئا فشيئا أملا في مصالحة الجمهور مع القناة التي أصبحت هجرتها تزيد من تعميق جراح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.