مثير وبالصور.. سيدة تعثر على جيفة فأر داخل معطف وترفع دعوى قضائية على zara.. وهذه هي التفاصيل ﻿

قررت سيدة أمريكية تعيش في ولاية نيويورك، رفع دعوى قضائية على العلامة التجارية zara لبيع الملابس الجاهزة، بعد أن وجدت فأراً مخيطاً في بطانة معطفها الجديد.

"شوف تيفي"





قررت سيدة أمريكية تعيش في ولاية نيويورك، رفع دعوى قضائية على العلامة التجارية zara لبيع الملابس الجاهزة، بعد أن وجدت فأراً مخيطاً في بطانة معطفها الجديد.



وحسب مصادر إعلامية فإن الأمريكية كايلي فيصل، البالغة من العمر 24 عاما، والمقيمة بمنطقة مانهاتن، اشترت فستاناً أسود بـ40 دولاراً من أحد متاجر زارا في غرينويتش، بكونيتيكت، وعندما ارتدته للمرة الأولى في عملها بعد أسابيع لاحظت وجود رائحة نتنة تنبعث منه.

وقالت كايلي، لصحيفة نيويورك بوست "شعرتُ بشيء يلامس ساقي واعتقدتُ أنَّه خيطٌ من إحدى غرز خياطة الفستان..ثم تحسَّستُ حاشية الفستان وكان ملمسها كأنَّ بها مجساً، تفحَّصت غرزة خياطة الفستان ورأيتُ أنَّ هذا الشيء لم يكُن مجسّاً وإنَّما فأر..تجمَّدتُ، شلَّني الخوف، كنتُ في حالة صدمة تامة، رأت عيناي أنَّه فأر، ولكنّ عقلي ظلّ يخبرني بأنَّه لا يمكن أن يكون فأراً".

وأوضحت كايلي بأن الأمر تسبب لها في معاناة نفسية، وأُصيبت بطفحٍ جلدي شخَّصه الأطباء بأنَّه مرض تنقله القوارض.

وقالت متحدِّثة باسم زارا بالولايات المتحدة الأمريكية، إنَّ الشركة على علمٍ بالقضية وتحقِّق في المسألة بعمقٍ أكبر"، مضيفة "لدى زارا معايير صارمة للصحة والسلامة، ونحن ملتزمون بضمان توافق كل منتجاتنا مع هذه المتطلّبات المشدّدة".