بالصورة.. هذا ما قالته مجموعة الفناير بعد الغناء أمام الملك محمد السادس بمؤتمر كوب 22 بمراكش ﻿

عبرت مجموعة الفناير المراكشية ،عن فخرها الكبير لأدائها أغنية ''الأمير النظيف'' أمام الملك محمد السادس خلال مؤتمر كوب 22 بمراكش.

"شوف تيفي"

عبرت مجموعة الفناير المراكشية ،عن فخرها الكبير لأدائها أغنية "الأمير النظيف" أمام الملك محمد السادس خلال مؤتمر كوب 22 بمراكش.



وكتبت المجموعة في تدوينتها عبر الفايسبوك " كلنا امتنان و فخر أن تنال أغنيتنا "الأمير النظيف" رضى الملك محمد السادس و أن تُختار لتُقدم و نؤديها رفقة أطفال في سابقة في تاريخ مؤتمرات المناخ، أمام كل الوفود المشاركة من رؤساء دول العالم .. فخرنا لا يوصف و إحساسنا لا يقاس و المسؤولية على عاتقنا تزداد لتقديم أفضل ما يمكن أن نُقدمه في سبيل تبليغ رسالتنا و إيصال فننا لأبعد مدى.. شكرا جلالة الملك .. شكرا جمهورنا الغفير.. شكرا المغرب ".



وكان الملك محمد السادس قد عبر عن رضاه الكبير بعد الأداء المتميز لمجموعة الفناير الأغنية الخاصة بالمناخ "الأمير النظيف" بالقول: "برافو".



