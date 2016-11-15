 بالصورة.. هذا ما قالته مجموعة الفناير بعد الغناء أمام الملك محمد السادس بمؤتمر كوب 22 بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. بعد جريمة قتل الطالبة صابرين.. شاب آخر يقطن بعين السبع قتل عشيقته في البيضاء هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. بعد جريمة قتل الطالبة ''صابرين''.. شاب آخر يقطن بعين السبع قتل عشيقته في البيضاء هذه التفاصيل

الملك يقيم مأدبة غذاء رسمية على شرف قادة الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر كوب 22 | بوليتيك

الملك يقيم مأدبة غذاء رسمية على شرف قادة الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر كوب 22

بنكيران يتصل بعبد اللطيف وهبي وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

بنكيران يتصل بعبد اللطيف وهبي وهذه هي التفاصيل

العدالة والتنمية مهدد بفقدان مقعدين برلمانيين | بوليتيك

العدالة والتنمية مهدد بفقدان مقعدين برلمانيين

عاجل وخطير.. بعد 12 سنة على وفاته ها شكون قتل ياسر عرفات | دولي

عاجل وخطير.. بعد 12 سنة على وفاته ها شكون قتل ياسر عرفات

الحماق هذا: بسبب حبهم للمغرب مطالب جزائرية بتجريد الشاب فضيل والطالياني من الجنسية الجزائرية وها كيفاش .. | بوليتيك

الحماق هذا: بسبب حبهم للمغرب مطالب جزائرية بتجريد الشاب فضيل والطالياني من الجنسية الجزائرية وها

عاجل و بالصورة: الملك يستقبل الفناير بالقصر الملكي بمراكش بعد أدائهم المتميز بمؤتمر كوب 22 لأغنية الأمير نظيف | بوليتيك

عاجل و بالصورة: الملك يستقبل ''الفناير'' بالقصر الملكي بمراكش بعد أدائهم المتميز بمؤتمر كوب 22

مواقع التواصل الاجتماعي محظورة تحت القبة البرلمانية | بوليتيك

مواقع التواصل الاجتماعي محظورة تحت القبة البرلمانية

هام للأساتذة..الحكومة تسمح لهؤلاء الأساتذة بالترشح لاجتياز مباريات التوظيف وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

هام للأساتذة..الحكومة تسمح لهؤلاء الأساتذة بالترشح لاجتياز مباريات التوظيف وهذه هي التفاصيل

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

بالصورة.. هذا ما قالته مجموعة الفناير بعد الغناء أمام الملك محمد السادس بمؤتمر كوب 22 بمراكش

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 18:02 بالصورة.. هذا ما قالته مجموعة الفناير بعد الغناء أمام الملك محمد السادس بمؤتمر كوب 22 بمراكش | مجتمع
بالصورة.. هذا ما قالته مجموعة الفناير بعد الغناء أمام الملك محمد السادس بمؤتمر كوب 22 بمراكش
عبرت مجموعة الفناير المراكشية ،عن فخرها الكبير لأدائها أغنية ''الأمير النظيف'' أمام الملك محمد السادس خلال مؤتمر كوب 22 بمراكش.

"شوف تيفي"

 

عبرت مجموعة الفناير المراكشية ،عن فخرها الكبير لأدائها أغنية "الأمير النظيف" أمام الملك محمد السادس خلال مؤتمر كوب 22 بمراكش.

وكتبت المجموعة في تدوينتها عبر الفايسبوك " كلنا امتنان و فخر أن تنال أغنيتنا "الأمير النظيف" رضى الملك محمد السادس و أن تُختار لتُقدم و نؤديها رفقة أطفال في سابقة في تاريخ مؤتمرات المناخ، أمام كل الوفود المشاركة من رؤساء دول العالم .. فخرنا لا يوصف و إحساسنا لا يقاس و المسؤولية على عاتقنا تزداد لتقديم أفضل ما يمكن أن نُقدمه في سبيل تبليغ رسالتنا و إيصال فننا لأبعد مدى.. شكرا جلالة الملك .. شكرا جمهورنا الغفير.. شكرا المغرب ".

وكان الملك محمد السادس قد عبر عن رضاه الكبير بعد الأداء المتميز لمجموعة الفناير الأغنية الخاصة بالمناخ "الأمير النظيف" بالقول: "برافو".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفايسبوك الملك محمد السادس الفناير الفايسبوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بعد لقاء أردوغان وعقد القران.. أول صورة للعروسين إيمان الباني والنجم التركي مراد يلدريم | مجتمع

بعد لقاء أردوغان وعقد القران.. أول صورة للعروسين إيمان الباني والنجم التركي مراد يلدريم

نشرة خاصة..زخات قوية عاصفية أحيانا مرتقبة اليوم وغدا بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع

نشرة خاصة..زخات قوية عاصفية أحيانا مرتقبة اليوم وغدا بهذه المناطق بالمملكة

عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة | مجتمع

عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة

فيديو .. البث المباشر لظهور القمر العملاق‎ | مجتمع

فيديو .. البث المباشر لظهور القمر العملاق‎

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في ليلة تكريمها بالرباط الصحافية نورا الفواري لشوف تيفي:الفضيحة منتوج إعلامي كيقلبو عليه الناس | خارج البلاطو
منذ 35 دقيقة

في ليلة تكريمها بالرباط الصحافية نورا الفواري لشوف تيفي:الفضيحة منتوج إعلامي كيقلبو عليه الناس

بالفيديو | محمد رضى رفقة مايا دياب في ديو رائع | قنوات أخرى

بالفيديو | محمد رضى رفقة مايا دياب في ديو رائع

من جديد..رئيس زيمبابوي في حركات غريبة و مثيرة أمام الملك محمد السادس و بان كي مون بمراكش | قنوات أخرى

من جديد..رئيس زيمبابوي في حركات غريبة و مثيرة أمام الملك محمد السادس و بان كي مون بمراكش

شوفو أشنو قال الفنان حاتم عمور على فيديو فضيحة الصنهاجي | قنوات أخرى

شوفو أشنو قال الفنان حاتم عمور على فيديو فضيحة الصنهاجي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. بعد جريمة قتل الطالبة صابرين.. شاب آخر يقطن بعين السبع قتل عشيقته في البيضاء هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 55 دقيقة

عاجل.. بعد جريمة قتل الطالبة ''صابرين''.. شاب آخر يقطن بعين السبع قتل عشيقته في البيضاء هذه التفاصيل

الملك يقيم مأدبة غذاء رسمية على شرف قادة الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر كوب 22 | بوليتيك

الملك يقيم مأدبة غذاء رسمية على شرف قادة الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر كوب 22

بنكيران يتصل بعبد اللطيف وهبي وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

بنكيران يتصل بعبد اللطيف وهبي وهذه هي التفاصيل

العدالة والتنمية مهدد بفقدان مقعدين برلمانيين | بوليتيك

العدالة والتنمية مهدد بفقدان مقعدين برلمانيين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.