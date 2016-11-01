 إسبانيا تعيد فتح ملف الملاحقة الجنائية في حق زعيم البوليساريو بتهمة ''الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية'' ﻿
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إسبانيا تعيد فتح ملف الملاحقة الجنائية في حق زعيم البوليساريو بتهمة ''الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية''

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 18:01 إسبانيا تعيد فتح ملف الملاحقة الجنائية في حق زعيم البوليساريو بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية | بوليتيك
إسبانيا تعيد فتح ملف الملاحقة الجنائية في حق زعيم البوليساريو بتهمة ''الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية''
قررت المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، اليوم الثلاثاء 15 نونبر 2016، إعادة فتح ملف الملاحقة الجنائية بتهمة ''الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية'' ضد زعيم انفصاليي ''البوليساريو''، ابراهيم

شوف تيفي

قررت المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية بإسبانيا، اليوم الثلاثاء 15 نونبر 2016، إعادة فتح ملف الملاحقة الجنائية بتهمة "الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية" ضد زعيم انفصاليي "البوليساريو"، ابراهيم غالي، الذي من المقرر أن يزور إسبانيا قريبا.

وبحسب نص هذا القرار، فإن العدالة الإسبانية دعت غالي للمثول أمام المحكمة يوم 19 نونبر الجاري بصفته متهما في إطار المتابعة التي فتحت عقب شكاية وضعت سنة 2007 ضده وضد أعضاء آخرين في "البوليساريو" بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز".

كما تقرر تكليف الشرطة الإسبانية ببدء الإجراءات اللازمة لتبليغ إبراهيم غالي باستدعاء المحكمة من أجل المثول أمام محكمة التحقيق رقم 5 بالمحكمة الوطنية وذلك في التاريخ المذكور آنفا، إضافة إلى نسخة من الشكاية الموضوعة ضده.

وعقب علمه بوصول وشيك لإبراهيم غالي إلى برشلونة من أجل المشاركة في ندوة بهذه المدينة، بعث قاضي المحكمة الوطنية، خوسيه دي لا ماتا، مؤخرا، بأمر إلى الشرطة الإسبانية طلب فيه معلومات مفصلة عن هوية زعيم الانفصاليين.

كما يريد القاضي التحقق من أن الشخص الذي سيحضر يومي 18 و19 نونبر في هذه الندوة، هو زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، وأحد المتابعين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل العدالة الإسبانية.

يشار إلى أن المحكمة الوطنية الاسبانية كانت قد قبلت سنة 2007 شكاية وضعت ضد زعيم البوليساريو وأعضاء آخرين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإبادة الجماعية، والاحتجاز.

 

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شوف تيفي غالي جرائم البوليساريو القضاء تهمة

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