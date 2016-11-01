فئة أخرى قررت وزارة التربية الوطنية أن يشملها التوظيف الحالي ﻿

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أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، "أنه وبموجب رسالة رئيس الحكومة المؤرخة في 14 نونبر 2016، تحت عدد1517، فقد تقرر، وبصفة استثنائية، السماح لأساتذة سد الخصاص ومنشطي برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية، الذين يتجاوز سنهم 47 سنة، والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة الأخرى، المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 866.16 بتاريخ فاتح نونبر 2016، بالترشح لاجتياز مباريات التوظيف بموجب عقود".
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