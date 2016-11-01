هاعلاش مخلاش بوليس الأمم المتحدة أخنوش يدخل لقرية المناخ بمراكش.. ﻿

في مشهد نادر، غير مألوف، أوقفت اليوم الثلاثاء شرطة الأمم المتحدة المكلفة بتأمين أبواب قرية المناخ ''كوب 22'' بمراكش، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ومنعته من دخول القرية من أحد أبوابها الرئي

شوف تيفي

في مشهد نادر، غير مألوف، أوقفت اليوم الثلاثاء شرطة الأمم المتحدة المكلفة بتأمين أبواب قرية المناخ "كوب 22" بمراكش، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ومنعته من دخول القرية من أحد أبوابها الرئيسية، رغم إدلائه بـ"البادج" الأخضر المختلف عن "البادجات" الأخرى التي تسمح بالمرور من هذا الباب. .

وقال مصدر متواجد بالقرية لـ"شوف تيفي" إنه بعد هذا المنع تمكن أخنوش من ولوج قرية المناخ بباب إغلي التاريخي لمتابعة أشغال قمة المناخ. مضيفا أن أخنوش تم منعه من دخول المنطقة الزرقاء، وهي منطقة تحت السلطة المباشرة للأمم المتحدة، حيث يتطلب دخولها بطاقة مرور خاصة..