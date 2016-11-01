العنصر ينفي ما يروج ويتشبت بالأحرار ﻿

راج صباح اليوم الثلاثاء،أن حزب الحركة الشعبية قد حدد موقفه من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية ، بالاعتراض التام على دخولهما التحالف القادم، وهو الأمر الذي نفاه الحزب جملة وتفصيلا لشوف تيفي على

شوف تيفي:

راج صباح اليوم الثلاثاء،أن حزب الحركة الشعبية قد حدد موقفه من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية ، بالاعتراض التام على دخولهما التحالف القادم، وهو الأمر الذي نفاه الحزب جملة وتفصيلا لشوف تيفي على لسان ناطقه الرسمي وأمينه العام محند العنصر .

وأضاف محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ، لسوف تيفي أن ما راج يومه الثلاثاء 15 نونبر 2016 هو مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وأن اعتراضه على دخول حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية ما هو إلا كلام لم يقله ولم يدل به لأي منبر صحفي .

العنصر الذي أكد أن الموقف ثابت من الدخول للحكومة ومن محاولة البحث عن حلول للبلوكاج الذي تعيشه،والذي قد يخلق أزمة حسب التقدم والاشتراكية الذي خرج ببلاغ هذا الصباح يطالب فيه حزب العدالة والتنمية بالتسريع بوتيرة تشكيل الحكومة.

من جهة أخرى قال محند العنصر أنه مستعد للدخول للحكومة المقبلة، لكن يشترط توسيع التحالف لضمان دخول أحزاب أخرى في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار .

وقال العنصر أن منطق توسيع التحالف وعدم الاكتفاء بحزبي الاستفلال والتقدم والاشتراكية، هو من أجل ضمان أغلبية وازنة ، وأن وجودهما غير كاف.





