بعد لقاء أردوغان وعقد القران.. أول صورة للعروسين إيمان الباني والنجم التركي مراد يلدريم ﻿

نشرت قبل قليل ملكة جمال المغرب إيمان الباني صورة تجمعها بزوجها الجديد النجم التركي مراد يلدريم عبر صفحتها الرسمية بالأنستغرام

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نشرت قبل قليل ملكة جمال المغرب إيمان الباني صورة تجمعها بزوجها الجديد النجم التركي مراد يلدريم عبر صفحتها الرسمية بالأنستغرام

وعلقت إيمان الباني على الصورة التي جمعتها بأختها ملاك حيث قالت ''عيد ميلاد سعيد يا أختي يا ملاك أحلى جمعه بتركيا''.

وتباينت تعاليق رواد صفحتها الرسمية بين مؤيد لها حيث باركوا لها الزواج في حين اختاروا آخرين نهج سياسة الانتقاد من أجل الانتقاد فقط لا غير.