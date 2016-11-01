 تاج الدين الحسيني يبدد مخاوف المغاربة من صعود ترامب للحكم والجزائر ستدخل على الخط لإفساد علاقة المغرب مع الجمهوريين ﻿
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تاج الدين الحسيني يبدد مخاوف المغاربة من صعود ترامب للحكم والجزائر ستدخل على الخط لإفساد علاقة المغرب مع الجمهوريين

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 16:48 تاج الدين الحسيني يبدد مخاوف المغاربة من صعود ترامب للحكم والجزائر ستدخل على الخط لإفساد علاقة المغرب مع الجمهوريين | بوليتيك
تاج الدين الحسيني يبدد مخاوف المغاربة من صعود ترامب للحكم والجزائر ستدخل على الخط لإفساد علاقة المغرب مع الجمهوريين
في الوقت الذي تخوف بعض المغاربة من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية، من أن يقف الرئيس الجديد ضد المصالح الاستراتيجية للمملكة، أو نسف العلاقات بين المغرب

شوف تيفي

في الوقت الذي تخوف بعض المغاربة من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية، من أن يقف الرئيس الجديد ضد المصالح الاستراتيجية للمملكة، أو نسف العلاقات بين المغرب وأمريكا.. استبشر كثيرون بصعوده لحكم بلاد العم سام. وذلك من خلال قيامهم بإسقاطات تاريخية للعلاقات بين البلدين على الواقع الحالي.
وفي حديثه لـ''شوف تيفي''، نظر تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، بتفاؤل لفوز ترامب في الانتخابات، معتبرا أن أغلب المكتسبات التي حققها المغرب في علاقته بأمريكا تم أغلبها في عهد الجمهوريين.
وقال الحسيني، إن هناك حزبان مركزيان في الولايات المتحدة الأمريكية، هما الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.. ''فقد يعتقد كثيرون أنهما معا وجهان لعملة واحدة، وأنه، سواء الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، يظل هاجسهما المركزي هو الدفاع عن المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسب المفهوم الذي يتمسك به كل منهما''. لكن بصفة عامة، قد يقول البعض حسب الحسيني، إن الحزب الديمقراطي قد يتجه نحو الحفاظ على حقوق الأقليات ومسألة احترام حقوق الإنسان بشكل كبير والاتجاه نحو الانكباب على القضايا الداخلية أكثر من القضايا الخارجية.. بينما يعتبر آخرون الحزب الجمهوري، أنه كيفما كان الحال، يعد أكثر تفتحا على الحياة الدولية، ويمارس التدخل في عين المكان في عدة مناطق من العالم بشكل مستمر. كما يتميز بنزعة قد يعتبرها البعض عنصرية فيما يتعلق بالتعامل مع السود ومع الأمريكان اللاتينيين، ومع العرب والمسلمين ومع الصينيين والأسيويين بصفة عامة.. ''وربما هذه ملامح قد تظهر أحيانا وقد تختفي، على اعتبار أن الحزب الجمهوري يتوفر كذلك على جناحين.. أحدهما معتدل، تمام الاعتدال، بينما الآخر يتجه نوعا ما نحو التطرف''..
انطلاقا من هذه الأدبيات المرتبطة بالتوجه العام لكل من الحزبين، يقول تاج الدين الحسيني يمكن أن نلاحظ في علاقة المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المكتسبات التي حققها في هذه العلاقة، تم أغلبها في عهد الجمهوريين.
وبسط الحسيني عدة معطيات تظهر أن ممثلي الحزب الجمهوري يتضامنون فعلا مع المغرب. موضحا في الآن ذاته، أنه ''إذا أخذنا بعين الاعتبار الجهاز التنفيذي الذي سيتزعمه ترامب، وكذلك نوع التماهي القائم بينه وبين الكونغرس بغرفتيه، سوف نلاحظ أن الباب مفتوح لهذا النوع من التعاون مع المغرب''. لكن في نفس الوقت يعود الحسيني للتأكيد على أن ''ترامب سوف يخضع للجماعات الضاغطة واللوبيات القوية التي تعمل بكفاءة عالية للتأثير على آلية اتخاذ القرار، وهذا شيء منتظر، لأن الجزائر سوف لن تقف مكتوفة الأيدي في هذا المجال، بل ستحاول ما وسعها الأمر أن تؤثر من خلال هذه اللوبيات والجماعات الضاغطة لخدمة مصالحها، ما دامت متمسكة بهذا الموقف المتصلب لمواجهة المغرب''.

 

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