عاجل : ترحيل بوتفليقة بشكل استعجالي من عيادة "ألمير" بفرنسا وسط تكثم شديد..فين داوه و ما الذي يجري؟ ﻿

ما يزال الشعب الجزائري يجهل مصير رئيسه عبد العزيز بوتفليقة، الذي تم نقله قبل أسبوع نحو فرنسا لتلقي العلاج.. حيث يتوصل رفقة سياسييه بالأخبار حول صحة الرئيس عبر الصحافة الفرنسية فقط.

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ما يزال الشعب الجزائري يجهل مصير رئيسه عبد العزيز بوتفليقة، الذي تم نقله قبل أسبوع نحو فرنسا لتلقي العلاج.. حيث يتوصل رفقة سياسييه بالأخبار حول صحة الرئيس عبر الصحافة الفرنسية فقط.

فبعد انتشار خبر وفاته خلال الأسبوع الماضي.. شهدت اليوم مصحة غرونبل بفرنسا تحركات عدد من المحيطين ببوتفليقة.. حيث نقلت يومية ''لودوفيني'' الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن موفدين منها، شاهدوا موكب الرئيس بوتفليقة يغادر عيادة ''ألمير''.. وهي نفس العيادة التي قيل قبل حوالي أسبوع، أنها استقبلت الرئيس الجزائري لإجراء فحوصات دورية عند طبيبه المعالج ''البروفيسور مونسيغو''..



