بالصورة..بسمة بوسيل تبارك لمللكة جمال المغرب السابقة بعد خطوبتها من أشهر ممثل تركي وتستفز المغربيات بهذا الكلام ﻿

يبدو أن بعض الكلمات التي تخرج أحيانا عن مزح قد تتحول لسبب رئيسي في الكراهية والانتقاد اللاذع، ذلك ما تعرضت له المطربة المعتزلة المغربية بسمة بوسيل التي باركت من خلال صفحتها الرسمية على الأنستغرام

شوف تيفي

يبدو أن بعض الكلمات التي تخرج أحيانا عن مزح قد تتحول لسبب رئيسي في الكراهية والانتقاد اللاذع، ذلك ما تعرضت له المطربة المعتزلة المغربية بسمة بوسيل التي باركت من خلال صفحتها الرسمية على الأنستغرام لصديقتها إيمان الباني ملكة جمال المغرب سابقا زواجها من أحد النجوم الأتراك بحضور الرئيس التركي طيب أردوغان.

وقالت بسمة زوجة الفنان المصري تامر حسني ''أهنيك بنت بلدي وزوجك، وننتظر رؤية أبناءك، أتمنى لك حياة مليئة بالسعادة''... لكن الجملة التي جعلت التعاليق تنهار على بسمة عندما كتبت باللهجة المغربية ''الله يبعد عليك المحسادات والبايرات'' وهي الجملة الاستفزازية التي لم يتقبلها فانز بسمة وإيمان.