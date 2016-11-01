 خطير.. مدرب رياضي نشر صوره بالفايسبوك عاريا وهو يحمل السلاح الأبيض بفاس.. وها كيفاش شدوه البوليس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. هذا ما قالته مجموعة الفناير بعد الغناء أمام الملك محمد السادس بمؤتمر كوب 22 بمراكش | مجتمع

بالصورة.. هذا ما قالته مجموعة الفناير بعد الغناء أمام الملك محمد السادس بمؤتمر كوب 22 بمراكش

إسبانيا تعيد فتح ملف الملاحقة الجنائية في حق زعيم البوليساريو بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية | بوليتيك

إسبانيا تعيد فتح ملف الملاحقة الجنائية في حق زعيم البوليساريو بتهمة ''الإبادة الجماعية وجرائم ضد

فئة أخرى قررت وزارة التربية الوطنية أن يشملها التوظيف الحالي | بوليتيك

فئة أخرى قررت وزارة التربية الوطنية أن يشملها التوظيف الحالي

هاعلاش مخلاش بوليس الأمم المتحدة أخنوش يدخل لقرية المناخ بمراكش.. | بوليتيك

هاعلاش مخلاش بوليس الأمم المتحدة أخنوش يدخل لقرية المناخ بمراكش..

العنصر ينفي ما يروج ويتشبت بالأحرار | بوليتيك

العنصر ينفي ما يروج ويتشبت بالأحرار

بعد لقاء أردوغان وعقد القران.. أول صورة للعروسين إيمان الباني والنجم التركي مراد يلدريم | مجتمع

بعد لقاء أردوغان وعقد القران.. أول صورة للعروسين إيمان الباني والنجم التركي مراد يلدريم

تاج الدين الحسيني يبدد مخاوف المغاربة من صعود ترامب للحكم والجزائر ستدخل على الخط لإفساد علاقة المغرب مع الجمهوريين | بوليتيك

تاج الدين الحسيني يبدد مخاوف المغاربة من صعود ترامب للحكم والجزائر ستدخل على الخط لإفساد علاقة

عاجل : ترحيل بوتفليقة بشكل استعجالي من عيادة ألمير بفرنسا وسط تكثم شديد..فين داوه و ما الذي يجري؟ | بوليتيك

عاجل : ترحيل بوتفليقة بشكل استعجالي من عيادة "ألمير" بفرنسا وسط تكثم شديد..فين داوه و ما الذي يجري؟

بالصورة..بسمة بوسيل تبارك لمللكة جمال المغرب السابقة بعد خطوبتها من أشهر ممثل تركي وتستفز المغربيات بهذا الكلام | بوليتيك

بالصورة..بسمة بوسيل تبارك لمللكة جمال المغرب السابقة بعد خطوبتها من أشهر ممثل تركي وتستفز

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

خطير.. مدرب رياضي نشر صوره بالفايسبوك عاريا وهو يحمل السلاح الأبيض بفاس.. وها كيفاش شدوه البوليس

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 15:18 خطير.. مدرب رياضي نشر صوره بالفايسبوك عاريا وهو يحمل السلاح الأبيض بفاس.. وها كيفاش شدوه البوليس | حوادث و حقوق
خطير.. مدرب رياضي نشر صوره بالفايسبوك عاريا وهو يحمل السلاح الأبيض بفاس.. وها كيفاش شدوه البوليس
أفادت ولاية أمن فاس بأن عناصر الشرطة لدائرة سيدي بوجيدة ، مدعمة بعناصر فرق الأبحاث والتدخلات ، تمكنت، مؤخرا، من توقيف شخص نشر على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي صوره الشخصية وهو عاري الجسد،

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

 أفادت ولاية أمن فاس بأن عناصر الشرطة لدائرة سيدي بوجيدة ، مدعمة بعناصر فرق الأبحاث والتدخلات ، تمكنت، مؤخرا، من توقيف شخص نشر على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي صوره الشخصية وهو عاري الجسد، ويحمل سلاحا أبيض من الحجم الكبير، وفي وضعيات فنون الحرب المختلفة.

وأوضح المصدر أن تجميع المعطيات مكن فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من تشخيص هوية المشتبه فيه، وتحديد مكانه والاهتداء إليه في وقت وجيز، حيث تبين ، بعد إلقاء القبض عليه ، أنه مدرب رياضي.

وأحيل المعني بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإخضاعه لبحث دقيق يقدم بعده إلى العدالة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدرب رياضي فنون الحرب الجريمة الإلكترونية المشتبه فيه مواقع التواصل الاجتماعي ولاية أمن فاس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..اعتقال العفريت وشريكه بعد انتشار فيديو لهما وهما ينفذان عملية سرقة على المباشر بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال ''العفريت'' وشريكه بعد انتشار فيديو لهما وهما ينفذان عملية سرقة على المباشر بمراكش

بالصور.. الخيام يكشف تفاصيل مثيرة عن إحباط أكبر عملية تهريب للكوكايين بالمغرب عبر سواحل الداخلة+صور | حوادث و حقوق

بالصور.. الخيام يكشف تفاصيل مثيرة عن إحباط أكبر عملية تهريب للكوكايين بالمغرب عبر سواحل الداخلة+صور

ها شنو وقع لصاحب مقهى للعب القمار في فاس | حوادث و حقوق

ها شنو وقع لصاحب مقهى للعب القمار في فاس

عاجل وبالفيديو..حادثة سير خطيرة بالناظور..وهذا هو عدد المصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حادثة سير خطيرة بالناظور..وهذا هو عدد المصابين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو أشنو قال الفنان حاتم عمور على فيديو فضيحة الصنهاجي | قنوات أخرى
منذ 21 دقيقة

شوفو أشنو قال الفنان حاتم عمور على فيديو فضيحة الصنهاجي

شاهد | تقرير رائع من قناة الجزيرة حول افتتاح الملك محمد السادس لمؤتمر المناخ cop 22 بمراكش | قنوات أخرى

شاهد | تقرير رائع من قناة الجزيرة حول افتتاح الملك محمد السادس لمؤتمر المناخ cop 22 بمراكش

شوفو شحال ديال الحشيش و الكوكايين شدو البسيج فأخطر عملية تهريب بالداخلة | خارج البلاطو

شوفو شحال ديال الحشيش و الكوكايين شدو البسيج فأخطر عملية تهريب بالداخلة

بوليس الأمم المتحدة في قمة المناخ بمراكش ماعقلوش على أخنوش و الناطق باسم القصر | زووم

بوليس الأمم المتحدة في قمة المناخ بمراكش ماعقلوش على أخنوش و الناطق باسم القصر

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. هذا ما قالته مجموعة الفناير بعد الغناء أمام الملك محمد السادس بمؤتمر كوب 22 بمراكش | مجتمع
منذ 3 دقائق

بالصورة.. هذا ما قالته مجموعة الفناير بعد الغناء أمام الملك محمد السادس بمؤتمر كوب 22 بمراكش

إسبانيا تعيد فتح ملف الملاحقة الجنائية في حق زعيم البوليساريو بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية | بوليتيك

إسبانيا تعيد فتح ملف الملاحقة الجنائية في حق زعيم البوليساريو بتهمة ''الإبادة الجماعية وجرائم ضد

فئة أخرى قررت وزارة التربية الوطنية أن يشملها التوظيف الحالي | بوليتيك

فئة أخرى قررت وزارة التربية الوطنية أن يشملها التوظيف الحالي

هاعلاش مخلاش بوليس الأمم المتحدة أخنوش يدخل لقرية المناخ بمراكش.. | بوليتيك

هاعلاش مخلاش بوليس الأمم المتحدة أخنوش يدخل لقرية المناخ بمراكش..

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.