خطير.. مدرب رياضي نشر صوره بالفايسبوك عاريا وهو يحمل السلاح الأبيض بفاس.. وها كيفاش شدوه البوليس ﻿

أفادت ولاية أمن فاس بأن عناصر الشرطة لدائرة سيدي بوجيدة ، مدعمة بعناصر فرق الأبحاث والتدخلات ، تمكنت، مؤخرا، من توقيف شخص نشر على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي صوره الشخصية وهو عاري الجسد،

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفادت ولاية أمن فاس بأن عناصر الشرطة لدائرة سيدي بوجيدة ، مدعمة بعناصر فرق الأبحاث والتدخلات ، تمكنت، مؤخرا، من توقيف شخص نشر على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي صوره الشخصية وهو عاري الجسد، ويحمل سلاحا أبيض من الحجم الكبير، وفي وضعيات فنون الحرب المختلفة.

وأوضح المصدر أن تجميع المعطيات مكن فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من تشخيص هوية المشتبه فيه، وتحديد مكانه والاهتداء إليه في وقت وجيز، حيث تبين ، بعد إلقاء القبض عليه ، أنه مدرب رياضي.

وأحيل المعني بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لإخضاعه لبحث دقيق يقدم بعده إلى العدالة.