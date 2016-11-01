الملك يترأس افتتاح قمة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في مؤتمر كوب 22 بمراكش ﻿

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بموقع باب إيغلي بمراكش، افتتاح قمة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية

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ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بموقع باب إيغلي بمراكش، افتتاح قمة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22).

وتميز افتتاح هذه القمة بالخطاب الذي وجهه الملك إلى الجلسة الرسمية الرفيعة المستوى لمؤتمر كوب 22.