عاجل..اعتقال ''العفريت'' وشريكه بعد انتشار فيديو لهما وهما ينفذان عملية سرقة على المباشر بمراكش ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، من اعتقال إسماعيل الملقب بـ ''العفريت وشريكه ''أنور''، عقب ظهورهما في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يحاولان سرقة الحقيبة الجلدية لفتاة بحي

''شوف تيفي'':

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، من اعتقال إسماعيل الملقب بـ ''العفريت وشريكه ''أنور''، عقب ظهورهما في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يحاولان سرقة الحقيبة الجلدية لفتاة بحي تاركة السبت الماضي.

وفور اعتقال الموقوفين تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة قبل تقديمهما للعدالة للنظر في المنسوب إليهما.

وكان مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطت تفاصيله كاميرا هاتف نقال والتي وثقت لحظات قيام العفريت وشريكه خلال ركوبهما لدراجة نارية بمحاولة سرقة حقيبة جلدية لفتاة قبل الفرار إلى وجهة غير معلومة.