عالم فيزياء يفسر أسرار وحقيقة القمر العملاق الذي ظهر بالمغرب ﻿

شهد المغرب كما سائر الدول في اتجاه الشرق ليلة أمس الاثنين، ظاهرة القمر العملاق أو السوبر مون، وهي ظاهرة لم تتكرر منذ سنة 1948 أي بعد 68 سنة، ولن تعاود الظهور إلا في سنة 2034، وعن أسرار هذه الظاهرة صرح

شوف تيفي

شهد المغرب كما سائر الدول في اتجاه الشرق ليلة أمس الاثنين، ظاهرة القمر العملاق أو السوبر مون، وهي ظاهرة لم تتكرر منذ سنة 1948 أي بعد 68 سنة، ولن تعاود الظهور إلا في سنة 2034، وعن أسرار هذه الظاهرة صرح الدكتور محمد عمراني الحنشي عالم الفيزياء والمدير السابق لبرنامج الاستمطار في المغرب لـ ''شوف تيفي'' أن ''القمر يدور حول الأرض، ويكمل دورة واحدة في نفس الوقت الذي يدور حول نفسه لذلك لانشاهد إلا وجها واحدا من القمر، كما يدور القمر والأرض حول الشمس، ودوران القمر حول الشمس يكون بمدار إهليلجي مكون من بؤرتين يطلق عليهما إسم بؤرة الحضيض وبؤرة الأوج، وبعد كل 70 سنة تقريبا يكون في المنطقة الأقرب إلى الشمس، حيث يصل إلى الحضيض أي المسافة الأقرب من الشمس، والأقرب من الأرض، فتنزل المسافة بين القمر والأرض من 383.400 كلمتر إلى 348 ألف كلمتر، فيزداد حجمه نظرا لقربه من الأرض، ويزداد سطوعه نظرا لقربه من الشمس بحوالي 14 مرة، فيظهر بشكل عملاق'' وأضاف '' سيظهر القمر بشكل عملاق لمدة أسبوع، فيتراجع تدريجيا قبل أن يعود إلى حجمه الطبيعي''.

وعن سر تكرار الظاهرة كل 7 عقود أكد الحنشي أن الظاهرة مرتبطة بالدورة الفلكية للقمر، والتي تحتاج إلى مدة طويلة تصل إلى 70 سنة كما تؤكد الآيات القرآنية ''كل في فلك يسبحون''، ''والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم''.

وإجمالا لا يمكن فهم الظاهرة دون فهم حركة الكواكب في الكون، ومدى قربها من الشمس في دورتها الفلكية، مثلا كوكب الزهرة القريب من الشمس يشهد ظواهر غريبة فيومه أطول من سنته، وتشرق شمسه من المغرب فهو مختلف تماما عن سائر الكواكب لقربه من الشمس'' يؤكد الخبير الحنشي.