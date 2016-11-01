بالفيديو.. الملك محمد السادس يزور الرئيس المالي في مصحة خاصة بمراكش ﻿

قام الملك محمد السادس، ليلة أمس الاثنين، بزيارة لمصحة خاصة توجد بمنطقة باب اغلي بمراكش، للاطمئنان على الحالة الصحية للرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا الذي أصيب بوعكة صحية بعد وصوله للمدينة

''شوف تيفي''

قام الملك محمد السادس، ليلة أمس الاثنين، بزيارة لمصحة خاصة توجد بمنطقة باب اغلي بمراكش، للاطمئنان على الحالة الصحية للرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا الذي أصيب بوعكة صحية بعد وصوله للمدينة الحمراء.

وحسب مصادر مراكشية فقد تم نقل الرئيس المالي إلى المصحة الدولية بمراكش نتيجة إصابته بضيق في التنفس.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا، حل أمس الإثنين بمدينة مراكش للمشاركة في أشغال المؤتمر العالمي للمناخ ''كوب 22''.

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