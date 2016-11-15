بالصور.. الخيام يكشف تفاصيل مثيرة عن إحباط أكبر عملية تهريب للكوكايين بالمغرب عبر سواحل الداخلة+صور ﻿

في كشفه لتفاصيل إحباط ''البسيج'' المغربي'' لعملية تهريب كمية مهمة من الكوكايين بالداخلة، قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، اليوم

''شوف تيفي''



في كشفه لتفاصيل إحباط ''البسيج'' المغربي'' لعملية تهريب كمية مهمة من الكوكايين بالداخلة، قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، إن العملية أسفرت عن اعتقال 16 مغربي، كانوا داخل باخرة للصيد البحري الأحد المنصرم قادمة من أمريكا اللاتينية، وبحوزتهم و200 كيلوغرام من مخدر الكوكايين بالإضافة إلى مبالغ مالية وأوراق للسيارات وهواتف نقالة ومفاتيح السيارات.



وأوضح الخيام في كلمته خلال الندوة الصحفية التي تم عقدها صباح اليوم الثلاثاء بمقر المكتب بمدينة سلا، أن الموقوفين في هذه العملية، كانوا ينوون نقل كمية الكوكايين المحجوزة إلى مدينة طنجة ومنها إلى أوروبا.



وصرح الخيام بأن المعلومات الأولية للبحث، قبل إحباط العملية، تفيد بأن الموقوفين كانت بحوزتهم 2طن و700 كيلوغرام، موضحا بأن المتورطين قاموا بإلقاء كمية مهمة في البحر .



وأكد الخيام، بأن العقل المدبر لهذه العملية التي تم إحباطها يبلغ من العمر حوالي 50 سنة، وهو موضوع مذكرة بحث في قضية مماثلة.





