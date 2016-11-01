ها شنو وقع لصاحب مقهى للعب القمار في فاس ﻿

أوقفت عناصر الشرطة لمنطقة بندباب عين قادوس بفاس ، مدعمة بعناصر فرق الأبحاث والتدخلات ، مؤخرا ، شخصا بتهمة إعداد مقهى للعب القمار بدون رخصة.

''شوف تيفي''+''و م ع''



أوقفت عناصر الشرطة لمنطقة بندباب عين قادوس بفاس ، مدعمة بعناصر فرق الأبحاث والتدخلات ، مؤخرا ، شخصا بتهمة إعداد مقهى للعب القمار بدون رخصة.

وأوضح بلاغ لولاية أمن فاس، أن مداهمة المقهى الكائنة بحي (ظهر الخميس) مكنت من توقيف المشتبه به وهو من ذوي السوابق القضائية، ويشكل مذكرة بحث وطنية من أجل إعداد محل للقمار بدون رخصة، مذكرا بأن المصالح الأمنية سبق لها أن داهمت المقهى المذكور وتمكنت من حجز أجهزة الكترونية تتكون من أجهزة تلفاز واستقبال رقمية مخصصة لهذا الغرض.

وقد تم وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه.





