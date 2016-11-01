المواطن المغربي يتلقى صدمة جديدة..زيادة مرتقبة في أسعار السكر..وها علاش ﻿

تنفيذا لقرار رفع الدعم الذي أقرته الحكومة المنتهية ولايتها والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير المقبل، أكدت مصادر ليومية ''الصباح'' أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الإلغاء التدريجي للدعم المخصص

''شوف تيفي''



تنفيذا لقرار رفع الدعم الذي أقرته الحكومة المنتهية ولايتها والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير المقبل، أكدت مصادر ليومية ''الصباح'' أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الإلغاء التدريجي للدعم المخصص للسكر في تحديد الاعتمادات المخصصة للمقاصة في ميزانية السنة المقبلة، إذ لم تتجاوز الميزانية المخصصة لهذا الغرض 14 مليار و 650 مليون درهم، مقابل 15 مليارا و550 مليون درهم، ما يمثل تراجعا بناقص 5.78 في المائة، مقارنة بالاعتمادات المبرمجة في ميزانية السنة الجارية.

وأوضحت اليومية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء فإن المبلغ المخصص لدعم غاز البوطان والدقيق الوطني والسكر، لن يتجاوز 11 مليارا و 150 مليون درهم، بالنظر إلى أن الاعتمادات المخصصة للتدابير المواكبة ستصل إلى حوالي 3.5 ملايير درهم، خلال السنة المقبلة.

و أشارت اليومية أن الدولة ومن خلال رفعها الدعم التدريجي على السكر، ستوفر ملياري درهم، علما أن نفقات دعم السكر وصلت خلال النصف الأول من السنة الجارية، مليارا و900 مليون درهم، وستتوزع المبالغ التي سيتم توفيرها بعد الإلغاء التام للدعم بين دعم ميزانيات بعض المستشفيات الجهوية من أجل تأهيل تجهيزاتها باعتمادات في حدود مليار درهم، في حين سيوجه المليار الثاني لدعم مورد التماسك الاجتماعي، لكن القرار ستكون له بالمقابل انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وبالتحديد دوي الدخل المحدود، خاصة أن المغاربة أكثر الشعوب استهلاكا للسكر بحوالي 31 كيلوغراما للفرد في السنة، مقابل معدل سنوي لا يتجاوز 7 كيلوغرامات بإفريقيا و21 كيلوغراما بأوروبا.