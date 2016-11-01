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بعد خرجاته المثيرة للجدل بخصوص الصحراء المغربية.. بان كي مون يعرب عن تقديره الكبير للملك

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 13:16 بعد خرجاته المثيرة للجدل بخصوص الصحراء المغربية.. بان كي مون يعرب عن تقديره الكبير للملك | بوليتيك
بعد خرجاته المثيرة للجدل بخصوص الصحراء المغربية.. بان كي مون يعرب عن تقديره الكبير للملك
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء بمراكش، عن ''تقديره الكبير'' للملك محمد السادس، وللحكومة المغربية وللشعب المغربي.''

 

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء بمراكش، عن ''تقديره الكبير'' للملك محمد السادس، وللحكومة المغربية وللشعب المغربي.''

كما جدد الأمين العام للأمم المتحدة امتنانه لقرار الملك القاضي باحتضان المغرب لأشغال الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.

وقال بان كي مون خلال ندوة صحافية عقدت على هامش أشغال كوب 22 (7-18 نونبر ) ''على امتداد ولايتي على رأس الأمم المتحدة، اشتغلت بشكل وثيق مع الملك وانتظر بفارغ الصبر لقائي الثنائي معه''.

وبعد أن أعرب عن ''امتنانه'' للملك، أبرز بان كي مون ''الأهمية الكبرى لمؤتمر كوب 22، الذي يروم الحرص على وحدة العالم في مواجهة تحديات التغيرات المناخية''، مضيفا أنه عاين ''حماسا كبيرا وشغفا لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة''.وقال ''هنا تتجلى ريادة المملكة المغربية خلال كوب 22''.

وتابع '' المغرب بلد عضو مهم في الأمم المتحدة، ليس فقط في إفريقيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن أيضا داخل محفل الأمم المتحدة''، منوها بمساهمة المغرب من أجل حفظ السلم والأمن في العالم.

وأضاف ''المملكة ما فتئت تمثل نموذجا من خلال مؤسساتها الديمقراطية ومبادراتها من أجل التنمية المستدامة، مما كرس موقعها الطلائعي ضمن الجهود الرامية إلى رفع التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية''.

وقال المسؤول الأممي ''آمل بصدق في أن نتوصل في مراكش إلى التزام راسخ، والذي يكتسي أهمية قصوى من أجل عالم أفضل للجميع، وأعول في هذا الصدد، على قيادة وتوجيهات الملك في هذا المجال''.

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