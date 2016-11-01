عاجل وبالفيديو.. الملك محمد السادس يستقبل إلى جانب بان كي مون ضيوف مؤتمر المناخ كوب 22 بمراكش ﻿

يستقبل الملك محمد السادس في هذه الأثناء ضيوف مؤتمر المناخ العالمي كوب 22 بباب إيكلي بمدينة مراكش.

''شوف تيفي''



يستقبل الملك محمد السادس في هذه الأثناء ضيوف مؤتمر المناخ العالمي كوب 22 بباب إيكلي بمدينة مراكش.

ويشارك إلى جانب الملك محمد السادس في استقبال الضيوف كل من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وصلاح الدين مزوار رئيس كوب 22.

ويتوافد في هذه اللحظات على قرية كوب 22 بمراكش مختلف زعماء العالم للمشاركة في مؤتمر المناخ العالمي الذي يعد أبرز وأهم مؤتمر يكشف التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية.



