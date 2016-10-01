مثير.. هذا ما سيقع للمدمنين على المواقع الإباحية بجميع الدول ومن بينها المغرب بسبب ''الهاكرز'' ﻿

كشفت وسائل إعلام عالمية، اليوم الثلاثاء، عن واحدة من أكبر عمليات الاختراق الإلكترونية، قام بها قراصنة ''هاكرز'' من خلال اختراق غالبية المواقع الإباحية الكبرى حول العالم، والحصول على بيانات أكثر من

''شوف تيفي''



كشفت وسائل إعلام عالمية، اليوم الثلاثاء، عن واحدة من أكبر عمليات الاختراق الإلكترونية، قام بها قراصنة ''هاكرز'' من خلال اختراق غالبية المواقع الإباحية الكبرى حول العالم، والحصول على بيانات أكثر من 412 مليون مستخدم ينتمون لدول القارات الخمس، بالإضافة إلى الدخول لحساباتهم عبر تلك المواقع، ومنها موقع ''فريند فايندر''.



وأوضحت المصادر ذاتها بأن مستخدمي موقع ''فريند فايندر''،كانوا الأكثر تضررا، بالإضافة إلى مواقع مشابهة له، إذ تم الكشف عن بيانات 5.2 مليون حساب في المملكة المتحدة مثلا، من بينها بيانات عن آخر زيارة ومعلومات عن المتصفح.

وأشار موقع ''فريند فايندر''، الذي وصف نفسه بأنه أشهر المواقع الإباحية حول العالم، أن اختراق المواقع تم في الشهر الماضي، حيث استولى على ملف واحد يتضمن أسماء جميع مستخدمي الموقع مع عناوين أجهزتهم التي تمكنهم من الوصول إليهم، موضحا بأن لا دلائل على من يقف وراء هذا الاختراق الكبير.

وأكدت هذه المصادر الإعلامية في تطرقها لهذا الاختراق بأن القراصنة قادرون على الوصول إلى تلك المواقع الجنسية والتجسس على نشاط مستخدميها والمدمنين على متابعتها في جميع دول العالم.



