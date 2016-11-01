نشرة خاصة..زخات قوية عاصفية أحيانا مرتقبة اليوم وغدا بهذه المناطق بالمملكة ﻿

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، بأن زخات قوية ستكون أحيانا عاصفية مرتقبة ابتداء من الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء بعدد من

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة، بأن زخات قوية ستكون أحيانا عاصفية مرتقبة ابتداء من الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء إلى غاية الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء بعدد من مناطق الريف والشرق.

وأضاف المصدر ذاته أن أمطارا وزخات عاصفية أحيانا وقوية محليا ستهم مناطق الناظور وبركان والدريوش وتاوريرت ووجدة.