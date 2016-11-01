بالفيديو: أول تصريح للفنان حاتم عمور بعد عودته من باريس و هذا ما قاله عن زيارته للفنان المغربي سعد لمجرد ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية،كشف الفنان حاتم عمور أنه استطاع زيارة والدي المجرد بعد هذه الفاجعة بباريس.

شوف تيفي:

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية،كشف الفنان حاتم عمور أنه استطاع زيارة والدي المجرد بعد هذه الفاجعة بباريس.

و قال عمور خلال استضافته، يوم أمس الاثنين ،ضمن برنامج خاص على ''شوف تيفي'' إنه انتقل إلى مدينة باريس بعد أسبوع على اعتقال سعد لمجرد و لم يستطع زيارة زميله بسجن ''فلوري'' بينما التقى بالفنانة نزهة الركراكي و الفنان البشير عبدو اللذان وصفا له حالة ابنهما داخل السجن.

هذا و طمأن عمور جمهور ''لمعلم'' مؤكدا أن الأيام القليلة المقبلة كفيلة لكي تثبت براءة الفنان المغربي سعد لمجدر

للإشارة فقد كان الفنان حاتم عمور من بين الفنانين الأوائل الذين ساندوا لمجرد في محنته بإطلاق حملة ''كلنا سعد لمجرد'' مباشرة بعد اعتقاله.