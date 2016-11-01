 بالفيديو: أول تصريح للفنان حاتم عمور بعد عودته من باريس و هذا ما قاله عن زيارته للفنان المغربي سعد لمجرد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..اعتقال العفريت وشريكه بعد انتشار فيديو لهما وهما ينفذان عملية سرقة على المباشر بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال ''العفريت'' وشريكه بعد انتشار فيديو لهما وهما ينفذان عملية سرقة على المباشر بمراكش

عالم فيزياء يفسر أسرار وحقيقة القمر العملاق الذي ظهر بالمغرب | بوليتيك

عالم فيزياء يفسر أسرار وحقيقة القمر العملاق الذي ظهر بالمغرب

بالفيديو.. الملك محمد السادس يزور الرئيس المالي في مصحة خاصة بمراكش | بوليتيك

بالفيديو.. الملك محمد السادس يزور الرئيس المالي في مصحة خاصة بمراكش

بالصور.. الخيام يكشف تفاصيل مثيرة عن إحباط أكبر عملية تهريب للكوكايين بالمغرب عبر سواحل الداخلة+صور | حوادث و حقوق

بالصور.. الخيام يكشف تفاصيل مثيرة عن إحباط أكبر عملية تهريب للكوكايين بالمغرب عبر سواحل

ها شنو وقع لصاحب مقهى للعب القمار في فاس | حوادث و حقوق

ها شنو وقع لصاحب مقهى للعب القمار في فاس

المواطن المغربي يتلقى صدمة جديدة..زيادة مرتقبة في أسعار السكر..وها علاش | بوليتيك

المواطن المغربي يتلقى صدمة جديدة..زيادة مرتقبة في أسعار السكر..وها علاش

بعد خرجاته المثيرة للجدل بخصوص الصحراء المغربية.. بان كي مون يعرب عن تقديره الكبير للملك | بوليتيك

بعد خرجاته المثيرة للجدل بخصوص الصحراء المغربية.. بان كي مون يعرب عن تقديره الكبير للملك

عاجل وبالفيديو.. الملك محمد السادس يستقبل إلى جانب بان كي مون ضيوف مؤتمر المناخ كوب 22 بمراكش | بوليتيك

عاجل وبالفيديو.. الملك محمد السادس يستقبل إلى جانب بان كي مون ضيوف مؤتمر المناخ كوب 22 بمراكش

بث مباشر:الملك محمد السادس يستقبل ضيوف الكوب 22 بمراكش مرفقا ببان كيمون و مزوار | بوليتيك

بث مباشر:الملك محمد السادس يستقبل ضيوف الكوب 22 بمراكش مرفقا ببان كيمون و مزوار

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

بالفيديو: أول تصريح للفنان حاتم عمور بعد عودته من باريس و هذا ما قاله عن زيارته للفنان المغربي سعد لمجرد

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 12:28 بالفيديو: أول تصريح للفنان حاتم عمور بعد عودته من باريس و هذا ما قاله عن زيارته للفنان المغربي سعد لمجرد | ثقافة و فنون
بالفيديو: أول تصريح للفنان حاتم عمور بعد عودته من باريس و هذا ما قاله عن زيارته للفنان المغربي سعد لمجرد
في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية،كشف الفنان حاتم عمور أنه استطاع زيارة والدي المجرد بعد هذه الفاجعة بباريس.

شوف تيفي:

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية،كشف الفنان حاتم عمور أنه استطاع زيارة والدي المجرد بعد هذه الفاجعة بباريس.

و قال عمور خلال استضافته، يوم أمس الاثنين ،ضمن برنامج خاص على ''شوف تيفي'' إنه انتقل إلى مدينة باريس بعد أسبوع على اعتقال سعد لمجرد و لم يستطع زيارة زميله بسجن ''فلوري'' بينما التقى بالفنانة نزهة الركراكي و الفنان البشير عبدو اللذان وصفا له حالة ابنهما داخل السجن.

هذا و طمأن عمور جمهور ''لمعلم'' مؤكدا أن الأيام القليلة المقبلة كفيلة لكي تثبت براءة الفنان المغربي سعد لمجدر
للإشارة فقد كان الفنان حاتم عمور من بين الفنانين الأوائل الذين ساندوا لمجرد في محنته بإطلاق حملة ''كلنا سعد لمجرد'' مباشرة بعد اعتقاله.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سعد لمجرد فرنسا حاتم عمور زيارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة..كلمات جد مؤثرة من أسماء لمنور لصديقها المسجون سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون

بالصورة..كلمات جد مؤثرة من أسماء لمنور لصديقها المسجون سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

بالصورة.. إيهاب أمير يفوز بهذه الجائزة العالمية ويهديها لسعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالصورة.. إيهاب أمير يفوز بهذه الجائزة العالمية ويهديها لسعد لمجرد

بالصورة ..كيم كاردشيان تهين المسلمين..وها كيفاش | ثقافة و فنون

بالصورة ..كيم كاردشيان تهين المسلمين..وها كيفاش

عبد الفتاح لجريني يوضح حقيقة تدوينته ضد لمجرد وهذا ما قاله عنه | ثقافة و فنون

عبد الفتاح لجريني يوضح حقيقة تدوينته ضد لمجرد وهذا ما قاله عنه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لقطة جميلة الملك محمد السادس يلتقط صورة تذكارية مع قادة و رؤساء الدول المشاركة في قمة المناخ كوب 22 | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

لقطة جميلة الملك محمد السادس يلتقط صورة تذكارية مع قادة و رؤساء الدول المشاركة في قمة المناخ كوب 22

الفيديو الذي أذهل رؤساء العالم في cop 22 ... هذا هو المغرب | قنوات أخرى

الفيديو الذي أذهل رؤساء العالم في cop 22 ... هذا هو المغرب

لقطة اليوم : موقف محرج لبان كيمون أمام الملك محمد السادس و مزوار | قنوات أخرى

لقطة اليوم : موقف محرج لبان كيمون أمام الملك محمد السادس و مزوار

فيديو مؤثر لحظة بكاء والدة لاعبة كرة القدم بعد وفاتها في حادثة سير مميتة بمراكش..بنتي مشات و هي لكانت خدامة عليا و حنا عايشين فبراكة | بــووز

فيديو مؤثر لحظة بكاء والدة لاعبة كرة القدم بعد وفاتها في حادثة سير مميتة بمراكش..بنتي مشات و هي لكانت خدامة عليا و حنا عايشين فبراكة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..اعتقال العفريت وشريكه بعد انتشار فيديو لهما وهما ينفذان عملية سرقة على المباشر بمراكش | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

عاجل..اعتقال ''العفريت'' وشريكه بعد انتشار فيديو لهما وهما ينفذان عملية سرقة على المباشر بمراكش

عالم فيزياء يفسر أسرار وحقيقة القمر العملاق الذي ظهر بالمغرب | بوليتيك

عالم فيزياء يفسر أسرار وحقيقة القمر العملاق الذي ظهر بالمغرب

بالفيديو.. الملك محمد السادس يزور الرئيس المالي في مصحة خاصة بمراكش | بوليتيك

بالفيديو.. الملك محمد السادس يزور الرئيس المالي في مصحة خاصة بمراكش

بالصور.. الخيام يكشف تفاصيل مثيرة عن إحباط أكبر عملية تهريب للكوكايين بالمغرب عبر سواحل الداخلة+صور | حوادث و حقوق

بالصور.. الخيام يكشف تفاصيل مثيرة عن إحباط أكبر عملية تهريب للكوكايين بالمغرب عبر سواحل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.