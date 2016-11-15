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بالصورة..كلمات جد مؤثرة من أسماء لمنور لصديقها المسجون سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 11:58 بالصورة..كلمات جد مؤثرة من أسماء لمنور لصديقها المسجون سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب | ثقافة و فنون
بالصورة..كلمات جد مؤثرة من أسماء لمنور لصديقها المسجون سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب
عبرت الفنانة المغربية أسماء لمنور على حسابها بالفايسبوك عن حزنها الشديد من بقاء صديقها الفنان سعد لمجرد بالسجن، كاشفة عن أهم اللحظات التي جمعتهما خلال تبادلهما أطراف الحديث أو خلال الغناء معاً.

''شوف تيفي''
عبرت الفنانة المغربية أسماء لمنور على حسابها بالفايسبوك عن حزنها الشديد من بقاء صديقها الفنان سعد لمجرد بالسجن، كاشفة عن أهم اللحظات التي جمعتهما خلال تبادلهما أطراف الحديث أو خلال الغناء معاً.
وكتبت لمنور في تدوينتها '' amigo كما يحلو لي مناداتك صديقي اشتقت لك ولضحكاتنا العالية الصادقة التي امتزجت بالدموع أحيانا..اشتقت لمشاركتنا في كل جلساتنا مع الأصدقاء كرسي البيانو وتعليقاتنا على كل نوتة واكورد وجملة موسيقية ، جلساتُنا لم يشبها قط خوضٌ أو نميمة في احد وأنا اشهد لك بهذا أمام الله والنَّاس رغم محاولة البعض للإساءة (إيوا الله يهدتي ماخلق - بلكنة مراكشية- أو اشبيتي باد الهضرة كان يقولها راميا ورآءه كل ما سيثنيه عن درب النجاح والعطاء).

‎وتابعت لمنور ''أنا كنتسناك خويا سعد والجميل إن هذه المِحنة بانت فيها محبة كبيرة من ناس كثار أنا شفتهم وسمعتهم يدعون لك بظهر الغيب وهم الأكثرية ..وحين خروجك القريب بإذن الله سيكون حبنا لك سلوى ترطب على قلبك وتدفعك للنجاح والاستمرار وللحياة الرائعة التي تستحقها''.
كلمات جد مؤثرة من أسماء لمنور لصديقها المسجون سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

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المغرب شوف تيفي} اسماء لمنور سعد لمجرد التدوينة الفايسبوك الصداقة

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