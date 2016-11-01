عاجل وبالفيديو..حادثة سير خطيرة بالناظور..وهذا هو عدد المصابين ﻿

شهدت الطريق الرابطة بين الناظور وبني نصار، اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة، أسفرت عن إصابة 13 شخصا من بينهم 5 في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت.

''شوف تيفي''



شهدت الطريق الرابطة بين الناظور وبني نصار، اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة، أسفرت عن إصابة 13 شخصا من بينهم 5 في حالة خطيرة ما بين الحياة والموت.

وحسب مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل الحادث الخطير، فإن سيارة أجرة من الحجم الكبير ''طاكسي''، كانت قادمة من بني نصار ، في اتجاه الناظور، اصطدمت بقوة مع ثلاثة سيارات، ما أسفر عن تسجيل حصيلة ثقيلة من المصابين.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مكان الحادثة، عرف استنفارا أمنيا كبيرا وتواجد مكثفا للسلطات من أجل المعاينة، بينما تم نقل المصابين عبر سيارات للإسعاف إلى المستشفى الحسني بالناظور.