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عاجل..الجزائر تعلن عن بديل بوتفليقة المريض في مؤتمر كوب 22 بالمغرب

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 11:40 عاجل..الجزائر تعلن عن بديل بوتفليقة المريض في مؤتمر كوب 22 بالمغرب | دولي
عاجل..الجزائر تعلن عن بديل بوتفليقة المريض في مؤتمر كوب 22 بالمغرب
كشفت وسائل إعلام جزائرية يوم أمس الاثنين، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة٬ اختار رئيس مجلس الأمة٬ عبد القادر بن صالح٬ ليمثله في الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد يوم الثلاثاء على هامش مؤتمر

''شوف تيفي''

 كشفت وسائل إعلام جزائرية يوم أمس الاثنين، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة٬ اختار رئيس مجلس الأمة٬ عبد القادر بن صالح٬ ليمثله في الاجتماع رفيع المستوى الذي سيعقد يوم الثلاثاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب22 ”بمدينة مراكش بالمغرب.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية '' فإنه واستجابة للدعوة التي تلقاها من العاهل المغربي٬ عين رئيس الجمهورية مجلس الأمة سيكون مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة''.

تجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة المريض يتواجد بفرنسا لتلقي العلاج في إحدى المصحات الخاصة بالعاصمة باريس.

 

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عبد العزيز بوتفليقة عبد القادر بن صالح العاهل المغربي

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