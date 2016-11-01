 إلقاء القبض على 462 شخصا في ظرف أسبوع بفاس.. وهذه هي التفاصيل ﻿
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إلقاء القبض على 462 شخصا في ظرف أسبوع بفاس.. وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 11:29 إلقاء القبض على 462 شخصا في ظرف أسبوع بفاس.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
إلقاء القبض على 462 شخصا في ظرف أسبوع بفاس.. وهذه هي التفاصيل
تمكنت مصالح الأمن بفاس في ظرف أسبوع ( 7 – 13 نونبر ) من إلقاء القبض على 462 شخصا، منهم 141 من ذوي السوابق القضائية، متورطين في قضايا إجرامية مختلفة، وذلك بمختلف أحياء مدينة فاس.

 ''شوف تيفي''+'' و م ع''

تمكنت مصالح الأمن بفاس في ظرف أسبوع ( 7 – 13 نونبر ) من إلقاء القبض على 462 شخصا، منهم 141 من ذوي السوابق القضائية، متورطين في قضايا إجرامية مختلفة، وذلك بمختلف أحياء مدينة فاس.

وأفاد مصدر أمني بأنه نتيجة للتواجد الأمني الميداني القريب من المواطن لأجل التصدي لمظاهر الإجرام، فقد تم ضبط 321 شخصا من ضمن هذه المجموعة متلبسين بارتكاب جنايات وجنح، منهم 30 من حاملي السلاح الأبيض بدون سند قانوني من شأنهم تهديد سلامة المواطنين.

وأضاف نفس المصدر أن عناصر الأمن داهمت عدة أوكار لمروجي المخدرات، حيث تم إيقاف 26 شخصا وحجز أزيد من 6 كلغ من مخدر الشيرا و 360 غرام من مسحوق الكيف، و 37 حبة من الأقراص المهلوسة (القرقوبي).

وفي مجال التغطية الأمنية للممرات السياحية داخل وخارج الأسوار، تمكنت فرقة الشرطة السياحية في نفس الفترة من إلقاء القبض على 46 شخصا متلبسين بمضايقتهم للسياح الأجانب .

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك بإشراف من النيابة العامة المختصة.

 

 

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المغرب شوف تيفي المواطن السوابق القضائية ارتكاب جنايات الشيرا الكيف الفرقوبي

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