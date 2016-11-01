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عاجل.. القضاء المصري يعلن عن قراره الأخير بخصوص إعدام الرئيس المخلوع محمد مرسي

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 11:27 عاجل.. القضاء المصري يعلن عن قراره الأخير بخصوص إعدام الرئيس المخلوع محمد مرسي | دولي
عاجل.. القضاء المصري يعلن عن قراره الأخير بخصوص إعدام الرئيس المخلوع محمد مرسي
قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء بإلغاء حكم الإعدام الصادر في حق الرئيس السابق المخلوع محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون، وأمرت بإعادة

''شوف تيفي''
قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء بإلغاء حكم الإعدام الصادر في حق الرئيس السابق المخلوع محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون، وأمرت بإعادة محاكمته، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية قبل قليل.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات، كانت قد أصدرت حكمها على مرسي في القضية سنة 2015، بعد اتهامه بعلاقته في اقتحام عدة سجون وتهريب سجناء خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك سنة 2011.

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المغرب شوف تيفي محكمة النقض الإخوان المسلمين محمد مرسي

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