ها شنو وقع بالقرب من القصر الملكي في كازا + صور ﻿

عرفت منطقة بنجدية بالقرب من القصر الملكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء فوضى عارمة نتيجة انفجار أنبوب مائي أرضي.

"شوف تيفي"

عرفت منطقة بنجدية بالقرب من القصر الملكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء فوضى عارمة نتيجة انفجار أنبوب مائي أرضي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تسرب المياه تسبب في انقطاع المياه على مجموعة من المنازل، موضحا بأن انتشار المياه المسربة قد يسفر عن وقوع حوادث سيرخطيرة.

وأكد ذات المصدر بأن المواطنين حاولوا الاتصال بالمسؤولين لكن دوى جدوى بعد أن ظلت هواتفهم ترن دون مجيب.