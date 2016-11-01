هذا هو جديد فاجعة وفاة شابة كانت رفقة صديقها داخل غرفة للكراء في الجديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، قامت باعتقال رجل وزوجته على خلفية وفاة شابة ونقل صديقها في حالة خطيرة إلى المستشفى، عقب اختناقهما أول أمس الأحد، بسبب تسرب للغاز في غرفة كانا

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، قامت باعتقال رجل وزوجته على خلفية وفاة شابة ونقل صديقها في حالة خطيرة إلى المستشفى، عقب اختناقهما أول أمس الأحد، بسبب تسرب للغاز في غرفة كانا يكتريانها لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بصاحب وصاحبة المنزل اللذين تم اعتقالهما، وسيتم اليوم الثلاثاء تقديمهما أمام العدالة بتهمة إعداد وكر للدعارة.

وأضاف المصدر ذاته بأن التفاصيل الأولية للفاجعة كانت تشير إلى وفاة الشابة وصديقها المنحدرين من مدينة الدار البيضاء، لكن هذا الأخير يؤكد مصدرنا ما يزال على قيد الحياة في حالة خطيرة داخل العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس.



