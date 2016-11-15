بالصورة.. إيهاب أمير يفوز بهذه الجائزة العالمية ويهديها لسعد لمجرد ﻿

شوف تيفي
فاز الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير بالجائزة العالمية "دير غيست أواردز"، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع أنستغرام خبر نيله هذه الجائزة.
وكتب أمير تدوينة على صفحته موجها كلامه لجمهوره "شكرا من القلب على تصويتكم وسهركم شكرا.. أهدي هذا الفوز لكم وأولا ولجميع المغاربة ولأخونا وحبيبنا سعد لمجرد".
الخبر عرف انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بارك الجمهور لإيهاب حصوله على الجائزة وتمنوا فك أسر لمجرد في أقرب وقت.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.