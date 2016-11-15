بالصورة.. إيهاب أمير يفوز بهذه الجائزة العالمية ويهديها لسعد لمجرد ﻿

فاز الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير بالجائزة العالمية ''دير غيست أواردز''، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع أنستغرام خبر نيله هذه الجائزة.

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فاز الفنان المغربي الشاب إيهاب أمير بالجائزة العالمية "دير غيست أواردز"، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع أنستغرام خبر نيله هذه الجائزة.

وكتب أمير تدوينة على صفحته موجها كلامه لجمهوره "شكرا من القلب على تصويتكم وسهركم شكرا.. أهدي هذا الفوز لكم وأولا ولجميع المغاربة ولأخونا وحبيبنا سعد لمجرد".

الخبر عرف انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث بارك الجمهور لإيهاب حصوله على الجائزة وتمنوا فك أسر لمجرد في أقرب وقت.