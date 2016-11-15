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بالصورة ..كيم كاردشيان تهين المسلمين..وها كيفاش

بتاريــخ : 15 نونبر 2016 / 02:04 بالصورة ..كيم كاردشيان تهين المسلمين..وها كيفاش | ثقافة و فنون
بالصورة ..كيم كاردشيان تهين المسلمين..وها كيفاش
أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، حينما استبدلت سجادة علاء الدين السحرية بسجادة الصلاة الإسلامية خلال احتفالها بالهالوين.

"شوف تيفي"

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، حينما استبدلت سجادة علاء الدين السحرية بسجادة الصلاة الإسلامية خلال احتفالها بالهالوين.

وعبر النشطاء المسلمون عن غضبهم الشديد من النجمة الأمريكية البالغة بعد احتفالها بعيد الهالوين مع طفليها، حيث أظهرت صور الاحتفال كيم مع ابنتها نورث البالغة من العمر 4 أعوام، وهي ترتدي ملابس شخصية ياسمينا في "علاء الدين"، في حين ارتدى ابنها "سانت" زي شخصية "علاء الدين" وجلسا على سجادة الصلاة.

و اعتبر المسلمون عدم تفريق كاردشيان بين سجادة الشخصية الكارتونية "علاء الدين" وسجادة المسلمين بالإهانة المتعمدة، بينما اعتبرها آخرون مجرد خطأ لجهلها بالفرق بين السجادتين.

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المغرب شوف تيفي كيم كاردشيان نجمة الواقع الصلاة

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