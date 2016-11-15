عاجل..انقلاب رموك ببركان..وهذه هي التفاصيل ﻿

شهدت المنعرجات الموجودة بطريق دوار أولاد عثمان حاسي بركان ، ليلة يوم الاثنين، حادثة سير خطيرة عقب انقلاب شاحنة كبيرة ''رموك''.

"شوف تيفي"

شهدت المنعرجات الموجودة بطريق دوار أولاد عثمان حاسي بركان ، ليلة يوم الاثنين، حادثة سير خطيرة عقب انقلاب شاحنة كبيرة "رموك".

وتعود أسباب انقلاب الشاحنة المحملة بالبرتقال إلى حدة المنعرج الخطير الذي ساهم في وقوع الحادث، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح متفاوتة الخطورة.

وتعتبر الطريق المذكورة نقطة سوداء، نتيجة العدد الكبير من حوادث السير التي وقعت بها خلال السنوات الأخيرة.