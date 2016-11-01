عاجل.. الفيديو الأول للملك محمد السادس وهو يتجول بسيارته في شوارع مراكش بدون بروتوكول ﻿

نشرت صفحات فايسبوكية مراكشية، مقطع فيديو، ظهر من خلاله الملك محمد السادس وهو يتجول بسيارته الحمراء بمدينة مراكش ليلة اليوم الاثنين، بدون حراسة أو بروتوكول.

"شوف تيفي"

نشرت صفحات فايسبوكية مراكشية، مقطع فيديو، ظهر من خلاله الملك محمد السادس وهو يتجول بسيارته الحمراء بمدينة مراكش ليلة اليوم الاثنين، بدون حراسة أو بروتوكول.

وظهر الملك في الفيديو وهو يتفاعل مع أبناء شعبه، الذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة لرؤيته بالمدينة الحمراء

وحل الملك محمد السادس بالمدينة الحمراء التي تعرف غدا الثلاثاء اجتماعا رفيع المستوى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "كوب22 " وذلك بحضور زعماء دول العالم.