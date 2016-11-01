فيديو صادم يهز الفايسبوك.. شوفو كيفاش تمت عملية سرقة داخل دكان في مراكش ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية المراكشية اليوم الاثنين، مقطع فيديو صادم، تم توثيقه بواسطة كاميرا هاتف نقال، يظهر لحظات قيام لص بتنفيذ عملية سرقة بطريقة احترافية داخل محل تجاري.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية المراكشية اليوم الاثنين، مقطع فيديو صادم، تم توثيقه بواسطة كاميرا هاتف نقال، يظهر لحظات قيام لص بتنفيذ عملية سرقة بطريقة احترافية داخل محل تجاري.

وحسب متداولي هذا الفيديو فإن تفاصيله وقعت بأحد الدكاكين الشعبية بالمدينة الحمراء، حيث قام اللص باستغلال ثقة صاحب الدكان به ليسرق مبلغا ماليا مهما من الصندوق الخاص بوضع الأوراق النقدية "الصَّرف".

وتفاعل النشطاء بكثافة، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية باعتقال اللص الذي ظهرت ملامح وجهه في الفيديو حتى يكون عبرة لكل شخص يفكر في سرقة نقود الأبرياء.