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موريتانيا تهدد بالانسحاب من قمة المناخ بمراكش ''كوب22''

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 23:44 موريتانيا تهدد بالانسحاب من قمة المناخ بمراكش كوب22 | بوليتيك
موريتانيا تهدد بالانسحاب من قمة المناخ بمراكش ''كوب22''
خفضت موريتانيا من تمثيليتها في قمة المناخ بمراكش، حيث يمثلها وزير البيئة والتنمية المستديمة ''أمدي كمرت'' فيما هدد عضو بالوفد الموريتاني من الانسحاب من القمة في حال استمر رفع العلم الإسرائيلي فوق

 ''شوف تيفي''

 خفضت موريتانيا من تمثيليتها في قمة المناخ بمراكش، حيث يمثلها وزير البيئة والتنمية المستديمة ''أمدي كمرت'' فيما هدد عضو بالوفد الموريتاني من الانسحاب من القمة في حال استمر رفع العلم الإسرائيلي فوق مكان عقد القمة.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يوم الثلاثاء، فقد قررت موريتانيا المشاركة في أشغال الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ ''كوب 22'' بمدينة مراكش، حيث كلفت الحكومة الموريتانية وزير البيئة والتنمية المستديمة بقيادة الوفد الذي حل بالمغرب للمشاركة في القمة.

وحسب مصادر ''مورتيانية'' لليومية فإن الحكومة الموريتانية قررت المشاركة في القمة بعد تردد طويل، في ظل التوتر الدبلوماسي الذي تعيشه العلاقات بين المغرب وموريتانيا.

ويتكون الوفد الموريتاني بالإضافة إلى وزير البيئة، من أطر من قطاعه ومن قطاعات وزارية أخرى وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني.

 

 

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